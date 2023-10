"Gaoulé Kont Chordécone" : après une semaine de sensibilisation, les organisateurs espèrent plus d’adhésion à la "cause"

"Non au non-lieu" judiciaire, c’est l’un des mots d’ordre qui sera brandi une fois de plus ce samedi 28 octobre 2023 dans les rues de Fort-de-France. Après une semaine de sensibilisation mitigée en termes de fréquentation, les organisateurs espèrent cette nouvelle mobilisation plus massive, "pour exprimer notre révolte et exiger la vérité, la justice et les réparations des crimes de la chlordécone qui pèsent sur notre présent et notre futur".

La semaine de sensibilisation contre le non-lieu prononcé par la justice le 2 janvier 2023, s’achève sur une impression mitigée chez les initiateurs du "Gaoulé Kont Chordécone" s'agissant de la fréquentation.

La trentaine d’associations, d’organisations syndicales et autres politiques escomptent une adhésion "plus massive" samedi 28 octobre 2023 à Fort-de-France. Car "c’est pour la bonne cause" rappellent ces militants.

"Des avancées", grâce à la lutte

Même s’il n’y a pas foule depuis lundi dernier Place de la Savane et sur le front de mer, "il y a des avancées" grâce à la lutte explique Laetitia Privat, membre du collectif et présidente de l'association SESD (Santé Environnement Sans Dérogation).

Il y a une certaine démobilisation, elle est globale. Mais il y a quand même des personnes nouvelles qui contribuent à ces rendez-vous et avec qui les échanges sont riches (…). Ce qui est important, c’est de faire avancer les choses. Des actions ont été conduites en corrélation avec la mobilisation, par exemple avec le plan chlordécone 4 il a de nouveaux moyens, on a un laboratoire qui s'est équipé et qui permet d'avoir les résultats en 4 jours ; avant il fallait attendre un mois. Laetitia Privat

"On leur montre la voie"

Le CHU aura bientôt du matériel qui permettra de faire les dépistages en Martinique au lieu de passer par Limoges… Beaucoup de choses sont issues de la plateforme de revendications et c'est grâce au travail de fourmis des associations qui luttent çà et là, mais aussi des politiques et de l'Etat également, parce qu’on leur montre la voie et on continue. Laetitia Privat

Images de mobilisations antérieures en Martinique contre le non-lieu judiciaire, dans le scandale de la chlordécone aux Antilles. • ©Capture Facebook Lyannaj Pou Dépolyé Matinik / DR

Après le village des luttes et des alternatives du dimanche 22, après les débats des 23, 24, 26, et 27 octobre sur la santé, les revendications, l'agriculture, la pêche, après la soirée culturelle du 25 octobre et surtout les perspectives judiciaires, la mobilisation citoyenne continue.

Tract de protestation collective, après le non-lieu judiciaire prononcé en janvier 2023, dans le dossier relatif à la pollutuion aux pesticides en Guadeloupe et en Martinique. • ©Capture Facebook Lyannaj Pou Dépolyé Matinik / DR

Au-delà la semaine écoulée, les avocats du barreau de Fort-de-France incitent toujours la population à se constituer partie civile devant la cour d’appel de Paris, en Martinique ou en Guadeloupe, l’objectif étant d’obtenir "réparations". Plus de 170 plaintes auraient été déposées ces derniers jours à Fort-de-France

La justice doit reconnaître la culpabilité des différents gouvernements successifs dans cette tuerie sanitaire et dédommager toutes les victimes. Elle doit aussi contraindre l'Etat à faire des plans de décontamination des sols. Communiqué du 12 janvier 2023 de quelques organisations parties prenantes (L’union Syndicale Solidaitres, FSU, ATTAC, Fondation Copernic, Confédération Paysane, La CGT)

Stand d'informations sur la Place de la Savane dans le cadre du "Gaoulé Kont Chordécone", du 22 au 28 octobre 2023. • ©Capture Facebook Lyannaj Pou Dépolyé Matinik / DR

Les stands d’informations restent ouverts sur la Place de la Savane à Fort-de-France jusqu’au samedi 28 octobre au matin avant le défilé, dont le départ sera donné à 8h la maison des syndicats.