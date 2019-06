La Gay Pride, prévue au Carbet fait des vagues

© RS

"Tout a été fait dans les règles" selon l'organisateur

Guy Ferdinand a fait peindre 2 passages piétons aux couleurs LGBT. Ce qui a mis en colère le collectif de citoyens victimes de nuisances au Carbet (le CCVNC)

Ils s'étaient donné rendez-vous ce matin, dimanche 23 juin 2019 au rond-point de l'entrée du Carbet pour dire "non à l'esprit abusif. Non à l'arrogance" ! Le CCVNC, le Collectif Citoyen des Victimes de Nuisances au Carbet, est révolté.Même s'il se dit favorable à l'esprit festif et appelle à la tolérance, ce collectif dénonce les couleurs arc-en-ciel qui remplacent les bandes blanches de deux passages piétons menant vers la plage où se déroulera la Gay Pride prévue cet après-midi (dimanche 23 juin 2019) de 14h à 22h.Le CCVNC ne trouve pas cette idée opportune et se demande même si elle est réglementaire.De son côté, l'organisateur de l'événement se voit plutôt amusé par cette levée de boucliers. Pour sa défense il explique avoir eu l'idée grace à la ville de Bordeaux qui avait peint l'un de ses passages piétons aux couleurs LGBT.De plus, les peintures utilisées au Carbet pour recouvrir le blanc réglementaire, seraient antidérapantes et réfléchissantes comme l'exige la réglementation. D'ailleurs il s'en félicite dans un post sur Facebook.Toujours est-il que la Gay pride devrait commencer dès 14h cet après-midi (dimanche 23 juin 2019). 12 restaurateurs y participent garantissant pas moins de 140 emplois. Entre 400 et 500 personnes sont attendues.