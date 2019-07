La gendarmerie compte de nouveaux réservistes dans ses rangs

Colonel Lucien Barth, commandant par suppléance de la gendarmerie de Martinique Colonel Lucien Barth, commandant par suppléance de la gendarmerie de Martinique Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Ces volontaires issus de la société civile, sont étudiants, chômeurs ou employés. Ils ont été sélectionnés sur dossier et vont constituer une ressource complémentaire pour les gendarmes d'active, après une période d’entraînement nécessaire afin d'acquérir les bases du métier.Dans cette promotion, les filles sont majoritaires : Elles sont douze contre huit garçons. La plus jeune c'est Emmanuelle (18 ans) et la doyenne de la promotion se prénomme Fabienne (40 ans), employée dans un établissement scolaire.Mais en dépit de cette différence de génération, elles partagent les mêmes motivations et les mêmes valeurs.Pour en savoir plus sur les missions des réservistes de la gendarmerie :