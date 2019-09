Les gendarmes recherchent les propriétaires de 210 objets volés

Lors d’un contrôle routier en avril 2019 sous réquisition du Procureur de la République, les gendarmes de la brigade motorisée de Trinité ont arrêté un suspect. Cette arrestation a entraîné des investigations qui ont permis la découverte de nombreux bijoux et objets issus de plusieurs vols et cambriolages commis sur l'ensemble de la Martinique, depuis plusieurs mois.280 objets dont des bijoux, montres, appareils multimédias, objets religieux, téléphones, ont été saisis. 70 ont déjà été restitués. Mais les gendarmes n'arrivent pas à restituer les 210 autres objets. D'où l'appel lancé notamment sur les réseaux sociaux.Si vous reconnaissez un ou plusieurs objets vous appartenant, vous êtes invités à prendre contact avec les enquêteurs de la gendarmerie par le biais de l’adresse mail ci-dessous : bijoux972@gendarmerie.interieur.gouv.fr Il est impératif de préciser :*Le numéro (d'enregistrement) du ou des objets vous appartenant ;*Votre nom et prénom ;*Votre numéro de téléphone afin d’être rappelé rapidement par les enquêteurs.