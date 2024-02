Gérard Guillaume, ancien cadre à Martinique 1ère est décédé

Partager :

Ce jeudi 8 février 2024, nous avons appris la mort de Gérard Guillaume. Ex-responsable des programmes de la télévision publique et ancien directeur régional à Wallis et Futuna puis en Guyane, il était "un homme affable, passionné d’images et de musique" reconnaissent ses collèges d’autrefois.

La station de la tour Lumina à Fort-de-France est en deuil, depuis l’annonce du décès de Gérard Guillaume par ses proches. Au sein du service public, il a été successivement chef monteur, JRI (Journaliste Reporter d’Images), directeur des programmes à Martinique 1ère puis à Mayotte. Il a poursuivi son parcours professionnel à Wallis et Futuna en tant que directeur régional, fonction qu’il a également occupée en Guyane, avant de se retirer. "Un homme affable" Gérard Guillaume était aussi un passionné de musique, ami avec beaucoup d’artistes dont les membres du groupe Kassav. Le pianiste Jean-Claude Naimro se dit "très affecté" par cette disparition. Quant aux anciens collègues de Gérard, ils retiennent unanimement que c’est "un homme affable et disponible" qui vient de quitter définitivement le paysage audiovisuel. Gérard Guillaume était père de deux enfants.

Partager :