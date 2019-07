Le grand marché de Fort-de-France accueille la foire aux maracudjas

Livraison de Maracudjas Livraison de Maracudjas à Fort-de-France mardi 9 juillet 2019 - Daniel Bétis

La liane du bonheur

Narcisse Duplan

Cette 2e édition de la foire aux maracudjas est, selon le responsable du pôle économique de la ville de Fort-de-France, l'occasion pour le consommateur de se réconcilier avec la production locale et de découvrir le fruit de la passion en jus frais, beignets, acras, crêpes, gelées et gâteaux.Le "Fruit de la Passion" comme on l'appelle, est une liane grimpante pouvant atteindre 15 mètres de longueur. Originaire du sud du Brésil, du Paraguay et de l'Argentine, ce fruit donne un jus rafraîchissant et parfumé.Berline, une jeune vendeuse au marché, se prépare à réaliser du jus, elle propose même le fruit coupé en deux, saupoudré de sucre. Une jeune dame évoque de son côté, les propriétés anti-inflammatoires et anxiolytiques de ce fruit à saveur acidulée. Une autre précise qu'il sert à la fabrication de sorbets, sirops et autres coulis.L'agriculteur Narcisse Duplan est arrivé mardi matin (9 juillet 2019), à Fort-de-France, avec ses maracudjas du quartier Chanflor du Morne Rouge, une commune considérée comme un grenier agricole. Le producteur parle avec enthousiasme de sa méthode pour obtenir le meilleur de ce fruit.