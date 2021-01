Grève dans l'éducation nationale

Des syndicats de l'éducation nationale ont lancé un appel à la grève depuis ce matin (mardi 26 janvier 2021). Ils demandent notamment l'arrêt des suppressions de postes et plus d'équité salariale entre les personnels.

Martinique la 1ère •

Depuis ce matin (mardi 26 janvier 2021) une mobilisation dans l’éducation Nationale en France est relayée en Martinique par au moins, deux syndicats d’enseignants, le SNES-FSU et le SNETAA-FO dans le primaire et le secondaire.

Les organisations syndicales demandent l’arrêt des suppressions de postes et le versement de primes à un certain nombre de personnels administratifs et pédagogiques.

Pour Jocelyn Present, du SNETAA-FO, au micro de Fabrice Defremont "il faut arrêter l’hémorragie".

Jocelyn Présent (SNETAA-FO grève)

Valérie Vertale-Loriot, co-secrétaire académique du SNES-FSU au micro de Fabrice DEFREMONT.