Guadeloupe-Martinique en voilier pour des jeunes du RSMA

Karl Sivatte •

Sans parler d’un exploit, on peut assurément parler de belle aventure pour ces 7 jeunes volontaires stagiaires qui ont réussi, accompagné d’officiers et sous-officiers, cette "traversée" entre les îles sœurs. Cette opération fait partie des événements qui vont marquer le 60e anniversaire du RSMA avec des actions qui seront menées tant sur le plan hexagonal que dans les pays et territoires d’outre-mer.

Les jeunes guadeloupéens ont navigué pendant 24 heures entre le Gosier et Fort-de-France. • ©Rsma

Pour réaliser cette "aventure", les jeunes ont été formés aux rudiments de la navigation avec une session de formation de trois jours avant de larguer les amarres lundi 7 juin à 10 heures.

L’équipage a bénéficié de conditions favorables de navigation à bord de Neptune, un voilier de 60 pieds. Le Neptune a pu accoster au Fort Saint-Louis dans le temps prévu aux alentours de 10h30.

Pour les jeunes ayant pris part à cette traversée le moment restera inoubliable.

C’est du pur bonheur car naviguer nous oblige à sortir de notre confort et on peut parler de dépassement de soi. C’est positif pour nous et ça peut forger un état d’esprit pour l’avenir, nous booster dans le cadre de nos projets futurs. Jason

Belle aventure humaine dans un esprit de cohésion

Pour les encadrants, cette navigation de près de 24 heures est positive puisqu’elle a permis aux jeunes de s’évaluer sur longue distance.

Ce que l’on essaie de développer quand les jeunes viennent au RSMA c’est le goût de l’effort, le don de soi, l’esprit de cohésion et c’est ce qu’ils ont éprouvé durant cette traversée. Ce qui est intéressant c’est que ces jeunes pourront communiquer avec leurs camarades restés dans les régiments et partager avec eux à propos de cette aventure Colonel Sandeau

Jeudi prochain (10 juin 201), ce sera au tour d’un équipage martiniquais de mettre le cap sur le Gosier. 9 volontaires ont été formés et sont prêts pour cette aventure exceptionnelle pour ces jeunes matelots. Une opération qui aura permis aux jeunes des Régiments du SMA de Guadeloupe et de Martinique de travailler sur un projet commun.