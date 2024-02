Haïti : 2000 soldats en provenance du Bénin pourraient participer à une mission de sécurité dans le pays

L'annonce a été faite le lundi 26 février par Linda Thomas-Greenfield, l’Ambassadrice américaine auprès des Nations Unies à l'occasion du 46ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la Caraïbe au Guyana (CARICOM).

Le Bénin a fait part de sa volonté d’envoyer 2000 soldats pour participer à une Mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti (MMSS). La mission, approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU (Organisation des Nations Unies), visera à aider la police haïtienne à combattre les gangs armés dans le pays.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mission multinationale approuvée par le Conseil de sécurité de l’ONU en octobre 2023. L'objectif de l'opération sera de restaurer la stabilité dans le pays, en offrant un appui opérationnel à la Police nationale d’Haïti (PNH). Pour rappel, le Kenya a déjà mis à disposition 1000 soldats.

Ce même jour, la Police Nationale d'Haïti a annoncé la mort du leader du gang Fonds-Cheval avec plusieurs de ses complices, dans un échange de balles avec les forces de l’ordre mené dans le cadre d’une mission visant à démanteler une famille de gangs d'individus armés qui tentent de s'installer dans la région.

Depuis plusieurs années, le pays est confronté à une sévère crise politique et sociale.

Haïti reste en proie à une violence croissante en raison d'une augmentation sans précédent des enlèvements, des viols et d'autres crimes commis par des gangs armés qui affectent de plus en plus les moyens de subsistance de la population et sapent les activités humanitaires. Je ne saurais trop insister sur la gravité de la situation en Haïti.