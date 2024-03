Haïti : après une évacuation périlleuse, les ressortissants arrivés en Martinique ont exprimé leur soulagement

Après deux jours en mer à bord de trois bateaux de la Marine Nationale (le Ventôse, le Dumont d'Urville et le Tonnerre), les ressortissants français et étrangers évacués de Haïti ont regagné la terre ferme à Fort-de-France.

Rapatriées dans des conditions difficiles, ces 243 personnes qui ont dû tout abandonner, sont partagées entre le soulagement et le déchirement.

Elles ont ensuite été accueillies au Hall des sports du Lamentin où des lits de camp et des jouets pour enfants ont été mis à leur disposition.

Après un contrôle d’identité de la police aux frontières, elles ont pu sortir librement du complexe sportif.

On est très résilient. L’expérience à bord a été vraiment enrichissante à tous les points de vue. On a pu se réconforter les uns les autres.

La mission de sauvetage des ressortissants a été menée dans des conditions difficiles.

Un hélicoptère a été touché. Heureusement, personne n’a été touché à l'intérieur. Lors des vols suivants, quelques coups de feu ont été tirés avec des armes légères. On s’est mis plus haut, on a volé de nuit. On a espacé nos vols. On est passé par des endroits différents à chaque fois et tout s’est bien passé.