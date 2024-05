Haïti : "deux tiers des ménages de Port-au-Prince ne mangent pas assez" observe l’ONU

La capitale haïtienne soumise au quotidien à la violence des gangs, est aussi confrontée à une "insécurité alimentaire" relève l’Agence alimentaire des Nations Unies. "Deux tiers des ménages de Port-au-Prince ne mangent pas assez" d’après son récent rapport publié fin mars dernier.

Le faible niveau de consommation alimentaire est principalement dû à une pénurie de denrées alimentaires importantes, notamment la viande et le poisson, mais aussi les produits laitiers et autres denrées de première nécessité.

L’agence onusienne note dans cette dernière étude que près de 5 millions de personnes sont confrontées à des niveaux de "crise" ou plus élevés d’insécurité alimentaire aiguë, dont 1,64 million de personnes confrontées à des niveaux "d’urgence". Les enfants sont particulièrement vulnérables à la malnutrition.

Face à ces niveaux préoccupants de faim, les populations sont ainsi contraintes de recourir à des stratégies désespérées pour s’en sortir, telles qu’acheter à crédit et s’endetter, vendre des animaux, des semences et d’autres biens afin de survivre. Parmi ces stratégies, il y a aussi la réduction du nombre de repas pris par jour, la baisse de la taille des portions des repas et la restriction de la consommation des adultes pour permettre aux jeunes enfants de manger.