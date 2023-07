Haïti : face à l'insécurité grandissante, les Etats-Unis évacuent le personnel non essentiel

Partager :

Plusieurs personnels "non essentiels" de l'ambassade américaine en Haïti et leurs familles, quittent le pays à la demande du département d’état. Les ressortissants des USA présents sur place, sont eux aussi priés de partir le plus tôt possible.

Les récents affrontements entre les gangs et la police nationale d’Haïti, ainsi que les cas de kidnapping qui se multiplient à Tabarre où est implantée l’Ambassade des Etats-Unis, sont les raisons invoqués par Washington pour justifier l'évacuation de ses employés. Le département d’état souligne que "la sécurité du personnel américain est primordiale". Les personnes concernées et leurs proches doivent utiliser uniquement les transports officiels pour se rendre à l’aéroport. Injonction de partir au plus vite Actuellement, Haïti est classé 4, le plus haut niveau d'insécurité pour les américains, d'où l'alerte de l'administration à l'attention des ressortissants également : ne pas voyager dans le pays, partir dès que possible sur les vols commerciaux, mais en restant prudents sur la route conduisant à l'aérogard, car des voyageurs en partance ont déjà été suivis et attaqués. Cet appel a été publié sur le site web de l’Ambassade américaine jeudi 27 juillet 2023. Compte tenu des récents affrontements armés entre les gangs et la police et de la forte menace de crimes violents et d'enlèvements dans tout Port-au-Prince, le Département d'État exhorte les citoyens américains à planifier leur départ d'Haïti dès que possible par des moyens commerciaux… Le gouvernement américain est extrêmement limité dans sa capacité à fournir des services d'urgence aux citoyens des USA en Haïti. Note officielle du département d’état américain. Le quotidien haïtien, "Le Nouvelliste", affirme que depuis une semaine, il est "impossible pour les employés de se rendre à l’Ambassade des États-Unis à Tabarre, à cause des agissements des membres du gang Kraze Baryè. Ces derniers ont attaqué plusieurs quartiers de Tabarre proches de l’ambassade, ou de la résidence des fonctionnaires américains." La situation est qualifiée de "guerre urbaine" depuis plusieurs jours dans la zone. Violences et enlèvements réguliers Conséquences, le personnel de l’Ambassade n’a pas le droit de prendre les transports collectifs, de conduire la nuit, de se rendre aux distributeurs automatiques de billets, ou de se déplacer sans autorisation. Le Département évoque aussi des enlèvements réguliers, dont des citoyens américains parmi les victimes. Ils sont relâchés uniquement après le paiement de rançons. Plusieurs de ces otages ont d'ailleurs été blessés lors des rapts. Les USA déterminés à rétablir l'ordre sur place ? L’intervention en Haïti d’une force multinationale serait en préparation, avec comme objectif, le rétablissement de l’ordre dans les zones contrôlées par les malfaiteurs. Aucune date n’a été rendue publique à ce jour. Mais l’évacuation d'une partie de ce personnel diplomatique des USA et le fait que ses ressortissants sont incités à quitter le pays, pourraient préfigurer les préparatifs d'une future opération militaire.

