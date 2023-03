Handball : le Grand-Est domine les Antilles-Guyane en finale du Tournoi interpôles

Le collectif était trop court et la marche trop haute pour les jeunes du pôle Antilles-Guyane. Ces jeunes âgés de 16 à 18 ans ont craqué physiquement lors de la finale face au Grand-Est. Cette formation basée au pôle de Strasbourg, qui vit au quotidien sur un même site, avec un effectif permettant de disposer de deux sept majeurs quasiment, a survolé les débats.

À la mi-temps, le score était déjà large avec un écart de 11 buts au bénéfice des joueurs du nord, 19 à 8. Les signes de défaillance physique étaient clairement exposés et Philippe Schlatter, le coach du Grand-Est fort de son banc a pu imposer des rotations pour "achever" cette formation des Antilles-Guyane.

En seconde période, dès la deuxième minute, l’écart monte à 13 buts, 21 à 8. Constat clair, alors que durant toute la semaine, les protégés de Virginie Lamant la coache des Antilles-Guyane avaient fait preuve d’agressivité et d’intensité, ils ont été amorphes et incapables de remettre du gaz pour aller titiller l’arrière-garde du Grand-Est.

25/9 à la 40e minute puis 32/17 à la 50e, les dés sont jetés et si les coéquipiers de Zacharie Guillet, le capitaine antillo-guyanais, ont tenté quelques belles séquences offensives avec derrière des arrêts de Sébastien Alerte, il a fallu avouer que le Grand-Est était supérieur.

Score final 36 à 19. Le Grand-Est est le grand gagnant de ce Tournoi interpoles masculins 2023. Côté antillo-guyanais, pas de regret, les jeunes ont tout donné et ont fait honneur à leurs couleurs.

Il y a beaucoup de fierté en fin de semaine. On savait que ça aurait été difficile face au favori de l’épreuve. Notre grand défi c’était en demi-finale contre la Nouvelle-Aquitaine où il a fallu batailler jusqu’à la dernière seconde. Vraiment les garçons peuvent être fiers. Ils ont montré que cette équipe a une âme. Ils ne se sont vus que sur deux regroupements de trois jours pour la préparation puisque les pôles sont éclatés. On a payé la dépense d’énergie déployée tout au long de la semaine mais on garde la tête haute, ils ont montré de belles choses du handball antillo-guyanais