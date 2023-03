Handball: les Antilles-Guyane en finale du tournoi interpoles masculins

Ils l’ont fait ! La sélection antillo-guyanaise est allée décrocher sa place en finale ce samedi 4 mars 2023 en demi-finale contre la formation de Nouvelle-Aquitaine. Le score final 29 à 28 à la H-Arena, la mythique salle nantaise habituée à vibrer avec les pros. La marque finale a été obtenue en toute fin de match, le tir en suspension à quasiment deux secondes de la fin de Djanys Boisne-Noc a envoyé la sélection antillo-guyanaise en finale.

Pour les jeunes de notre région, c’est une grande première et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a fallu faire preuve de patience et de grande sérénité pour obtenir le précieux ticket pour la finale.

Dans les rangs de la sélection Antilles-Guyane, si le comportement du collectif est à saluer, on notera les belles prestations de Sébastien Alerte, le gardien de but, mais également de Mytchel Meslien, Jérémy Crampont et le buteur providentiel Djanys Boisne-Noc.

A la pause, le score était de 13 partout et le match a été équilibré tout le long de cette demi-finale. Si les joueurs de Nouvelle-Aquitaine ont eu une avance en début de seconde période, les joueurs de Virginie Lamant, la coache du pole Antilles-Guyane, n’ont pas lâché et sont restés dans leur match même s’il y a eu un peu de maladresse voire de précipitation par moment. Qu’à cela ne tienne, à 35 secondes de la fin, 28/28 au tableau d’affichage.

Temps mort demandé par les Antilles-Guyane qui étaient en possession de la balle. À la reprise, une faute de l’équipe adverse, les jeunes antillo-guyanais jouent le coup-franc et la suite, c’est une détente extraordinaire de Djanys Boisne-Noc qui prend à défaut le portier adverse. Le buzzer retentit, les Antilles-Guyane joueront la finale dimanche 5 mars face au pole du Grand Est qui a battu la région Auvergne Rhône-Alpes sur le score de 31 à 26.

Le début a été un peu poussif, on a commis quelques erreurs mais avec l’état d’esprit et ma rage de vaincre, on s’est battus jusqu’à la fin sans rien lâcher malgré l’intensité et la fatigue. A fin de match a été émotionnellement très dure mais ça fait plaisir. C’est une victoire historique pour le handball antillo-guyanais. Désormais place à la finale, on ira avec nos valeurs et pour le groupe on sait qu’une finale ne se joue pas mais se gagne, on fera tout pour ramener le titre chez nous