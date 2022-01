Handball : Réveil Sportif/Arsenal en finale de la coupe de Martinique 2021 cet après-midi

Retour sur les parquets de handball cet après-midi avec la finale de la coupe de Martinique 2021 chez les dames. Réveil Sportif/Arsenal, une affiche de gala pour un match à gros enjeu qui se disputera à huis clos à 16 heures 30 à Trinité. Les deux clubs se sont donné les moyens pour préparer au mieux cette rencontre. De part et d’autre on sait que seul le nom du vainqueur restera.

Karl SIVATTE •

Cette coupe de Martinique aura mis 1 an avant de connaître son dénouement puisque commencée en janvier dernier. Si la finale féminine a lieu au palais des sports Cédric Sorhaindo de Trinité, celle des messieurs est reportée à priori d’une semaine.

Réveil Sportif du Gros-Morne contre l’Arsenal du Robert sur le parquet trinitéen, quoi de mieux qu’un derby pour l’attribution du trophée ? Le Réveil Sportif qui a inscrit son nom à 11 reprises dans cette épreuve sera opposé à une formation robertine habituée des podiums. L’Arsenal compte 5 coupes de Martinique à son actif. Entre voisines, avec les difficultés rencontrées depuis bientôt 2 ans, le match s’annonce particulier et il est difficile de faire un pronostic fiable eu égard au manque de recul et, de compétition. Avec en prime, des gradins quasiment vides puisque seuls 10 invités par club sont autorisés. Au-delà de la rivalité sportive, il y a cette carotte conséquente au bout des 60 minutes puisque le vainqueur se verra remettre un chèque de 6.000 euros, somme divisée en deux pour le finaliste. Quand on évoque un match à enjeux…

Parcours sans embûche pour arriver en finale

Pour avoir le droit de fouler le parquet du Palais des sports Cédric Sorhaindo, les gros-mornaises du coach Francky Paschal se sont qualifiées en éliminant Volga-Plage en 1/8e de finale avant d’écarter l’Aiglon en quarts et, l’Entente Citron-Tivoli en décembre dernier en demi-finale.

Quant aux protégées de Laurent Cariel, elles ont pris le dessus sur le HBC Pilotin avant d’enregistrer un beau succès en quarts face à la Samaritaine. Les robertines ont obtenu leur ticket pour la finale en disposant de l’Entente Morne-des-Esses/Gauloise.

Pour cette finale prévue à 16 heures 30 ce dimanche 9 janvier, il faudra faire avec les mesures liées à la crise sanitaire. Rencontre à huis clos donc sans le fameux kop des deux équipes habituées à livrer de belles batailles sur l’aire de jeu et dans les tribunes. Malgré cet environnement et les conditions, finale oblige, les deux groupes semblent déterminés à inscrire leur nom au palmarès 2021 de cette coupe. Qui de Yanisse Thobor ou Emelyne Telle lèvera la coupe, les capitaines du Réveil et de l’Arsenal ont ce rêve en commun, seule une aura ce bonheur, dimanche en fin de journée.