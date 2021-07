Heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants qui bravent le couvre-feu à Fort-de-France

Les manifestants les plus hostiles au couvre-feu se sont massés ce soir (17 juillet 2021) aux abords de la préfecture, mais ils ont trouvé un impressionnant dispositif de sécurité. Plus tard, aux jets de projectiles des manifestants, les forces de l'ordre ont répliqué par des grenades lacrymogènes.

Joseph Nodin •

Ce samedi soir (17 juillet 2021), à 21 heures, à l'heure du couvre-feu imposé pour enrayer la progression du coronavirus en Martinique, un groupe s'est rassemblé en face de la préfecture à Fort-de-France. Il a trouvé comme les journalistes présents, des grilles de plus de deux mètres de haut fermant la rue Victor Sévère où se trouve l'ancien commissariat et surtout l'une des entrées principales de la préfecture.

Grilles devant la préfecture et blocage de la rue Victor Sévère à Fort-de-France. • ©Claude Gratien

Pendant ce temps, les forces de police et les gendarmes mobiles se déploient le long de la rue de la liberté et autour de la Savane. "C'est un dispositif habituel de sécurisation", indique la préfecture. Sauf que le dispositif est beaucoup plus imposant ce soir, compte tenu de l'appel à manifester via les réseaux sociaux lancé par les opposants au couvre-feu.

Tout rassemblement étant interdit, les forces de l'ordre intiment l'ordre aux manifestants de se disperser, en vain. Des jets de projectiles provoquent une réponse des policiers et des gendarmes qui répliquent par des tirs de grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes défensives pour repousser les manifestants.

Heurts à Fort-de-France entre manifestants et forces de l'ordre

Des manifestants qui se replient dans le centre-ville et dans les rues voisinnes et lancent encore des projectiles divers en direction des policiers et des gendarmes...