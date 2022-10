Histoire : après la Martinique, "la traversée des mémoires" se poursuit en Guadeloupe

C’est en Guadeloupe qu’aura lieu la première transmission symbolique du "flambeau des mémoires", les 20 et 21 octobre prochain. Il a été porté pour la première fois par des élèves de Martinique le samedi 1er octobre 2022, lors d’une marche au Diamant.

Celle-ci s’est déroulée entre le "Mémorial Cap 110" de l’Anse-Caffard, la statue du "Nèg Maron" en passant par la maison de l’écrivain Édouard Glissant (une demeure classée "Maison des Illustres" par le Ministère de la Culture en 2022).

Au départ, ce projet commun de la "traversée des mémoires", d’une rive à l’autre de l’océan, nous permettait d’inaugurer un nouveau rapport à nos monuments, de les relier aussi à nos lieux particuliers, que l’on savait porteur de traces oubliées et dont on sentait la présence diffuse, et d’avoir ainsi "une manière fertile de se déposséder de ces lieux, pour mieux y convenir" disait Edouard Glissant. Mais cette "traversée des mémoires", de "nos" mémoires partagées, n’est pas seulement un regard vers le passé, elle permet aussi - parce qu’on les regarde ensemble - de restituer les liens entre ce qui a été transmis de nos histoires, dans leurs infinis détails, quels que soient nos héritages (en marge de l’Histoire officielle à grands traits), et notre présent : notre réel partagé, nos identités particulières, et, de garder le cap vers l’avenir, d’avoir foi en ses promesses … Comme une sorte d’élan vital et généreux qui projette une nouvelle sensibilité au monde.