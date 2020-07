Hommage au commerçant tué à Fort-de-France : plus de 500 personnes manifestent une forte émotion

Plus de 500 personnes ont manifesté ce matin (lundi 13 juillet 2020) dans les rues de Fort-de-France pour rendre hommage à Bingmian Li, un commerçant abattu froidement devant sa famille le 6 juillet 2020. Unis dans la douleur, la communauté chinoise et les foyalais réclament aussi plus de sécurité.

Brigitte Brault •