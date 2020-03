Hommage au footballeur Cédric Tijus, terrassé par une crise cardiaque dans une station-service

Il décida de retrouver ses copains du club Gros Mornais pour vivre l'aventure de la R1.

Hommage au Gros-Morne

Le Réveil Sportif du Gros-Morne et le football Martiniquais pleurent Cédric Tijus. La terrible nouvelle s'est répandue très vite (en particulier de façon indécente sur les réseaux sociaux), vendredi (20 mars 2020), en début de soirée.Cédric Tijus, 35 ans, joueur du Réveil Sportif du Gros a été terrassé par une crise cardiaque alors qu'il faisait de l'essence pour son véhicule dans une station-service de la rocade à Fort-de-France. Il revenait de sa journée de travail dans une entreprise de restauration aérienne au Lamentin.La mort si choquante de Cédric Tijus, bouleverse notamment ses anciens et actuels coéquipiers.Ce natif du Gros-Morne débuta la pratique du football dans les petites catégories au sein de l'équipe de sa commune, le Réveil-Sportif.Il a rapidement intégré la catégorie des seniors dès l'âge de16 ans avant de rejoindre successivement la Samaritaine de Sainte-Marie, le Golden Lion de Saint-Joseph, l'AS Morne-des-esses (Sainte-Marie), puis un retour au Réveil et à la Samaritaine pendant une dizaine d'années."En juillet dernier il décida de retrouver ses copains du club Gros Mornais pour vivre l'aventure de la R1 (Régional 1)", indique Jean-Hughes Bellance, le président du club.Défenseur ou milieu de terrain au caractère bien trempé, Cédric Tijus était un gagneur. Sur le terrain, il jouait le rôle de meneur, il aimait les choses bien faites. Ses dirigeants garderont de lui cette rage de vaincre si précieuse dans une équipe.Un moment de recueillement (dans le contexte de restriction à cause du coronavirus), lui sera rendu autour de sa famille et ses proches, à la mutuelle du Gros-Morne, ce lundi 23 mars à 9h30.