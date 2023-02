Hommage des élèves du collège Edouard Glissant, le chantre du "Tout Monde"

Marcher dans les pas du fondateur du "Tout Monde" et déclamer des vers extraits de ses différentes œuvres. C'est presqu'un pèlerinage pour les éleves du collège Edouard Glissant du Lamentin. Une ballade poétique dans des lieux symboliques de la commune du Diamant où l'auteur résidait.

Pour honorer sa mémoire, la municipalité lui a dédié une rue à l'entrée de la ville, le point d'étape d'une visite qui lui est consacrée.

Plusieurs lieux symboliques sont ainsi identifiés. Sa maison au quartier La cherry. La rue qui porte son nom. Le mémorial cap 110 où il aimait se promener et sa tombe agrémentée d'une fresque réalisée par le plasticien Victor Anicet.

Des élèves sur les traces d'Edouard Glissant. • ©Martinique la 1ère

Pour les enseignants à l'origine de cette sortie littéraire, il y a beaucoup plus qu'un hommage à Edouard Glissant.

C’est le 3 février 2011 que s’est éteint Edouard Glissant. Depuis 12 ans sa dépouille repose face au rocher du Diamant qui l’a beaucoup inspiré.

Le Diamant jette l’inquiétude et l’émerveillement au travers de toute la structure, qui vous saisit comme un flot roulant, tout est clair et lisible, et ce point, cap grêlé ou pic ou arche dévouée aux vents siffleurs ou double cheminée plantée de nuages, ou aiguille cousant ses brumes, consacre face à vous et où qu’il se trouverait au monde, et vous aussi, le même signe terrien-marin, de cayes tôt emportées au loin et d’obscurités inaccessibles montées du fond, et qui renforce et transporte votre criée.