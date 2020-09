Hommage des pompiers de Martinique à Alexandre Mirande Emica, pompier volontaire décédé à moto  

Les collègues d’Alexandre Mirande le décrivent comme un agent investi, loyal et intègre. Alexandre aimait la vie et était apprécié de tous, tant dans son engagement de sapeur-pompier volontaire que dans son environnement familial et professionnel.



Le centre de secours du Marin ainsi que l’ensemble de ses collègues du territoire pleurent sa disparition. Il laissera un immense vide dans le cœur de ses proches. Nos pensées se tournent vers sa famille et ses amis à qui nous adressons nos sincères condoléances.

(Communiqué de l'état-major des sapeurs pompiers de Martinique)