Hommage émouvant de la ville du Lamentin à Pierre Samot

La ville du Lamentin a rendu un hommage de circonstance à Pierre Samot, ancien maire de la commune. Après une veillée empreinte de recueillement, la dépouille de celui que l'on surnommait le bâtisseur a parcouru les quartiers du Lamentin lors d'une procession suivie par de nombreux habitants. Les funérailles ont réuni la population, des personnalités politiques et la famille, témoignant de l'unanimité autour de l'homme qui a marqué l'histoire de la ville.

Après une veillée émouvante hier soir (18 juin), durant laquelle la population du Lamentin est venue se recueillir, la dépouille de Pierre Samot a une dernière fois rencontré la population valentinoise.

L'hommage populaire

Dès 8 heures du matin, un convoi a parcouru les quartiers du Lamentin. À chaque halte du cortège, les habitants célébraient à leur manière le souvenir de Pierre Samot, souvent sous les applaudissements, avec des jets de pétales de fleurs et au rythme de chansons ou des tambours, comme à Basse-Gondeau où se trouve l'espace culturel du Lamentin.

Une haie d'honneur est faite au passage du cortége • ©François Marlin

Des funérailles émouvantes

En début d'après-midi, la commune était officiellement en deuil. Tous les services municipaux étaient suspendus et les commerces de la ville avaient baissé leurs rideaux. C'est à l'église Saint-Laurent, au cœur du bourg du Lamentin, que la population s'est rassemblée pour un dernier hommage à celui que l'on surnommait le bâtisseur.

L'église Saint-Laurent du Lamentin était bondée pour les funérailles de Pierre-Samot • ©RS

Les filles de Pierre Samot lui ont rendu un hommage vibrant, saluant "le roc qu'il était et qu'il restera". Dans les travées de l'église, en plus de la population et de la famille, des personnalités politiques de tout bord étaient réunies, indiquant ainsi que l'homme faisait l'unanimité au-delà des tendances politiques.

Pour le prêtre de la paroisse, Pierre Samot était "un homme de parole et porteur de parole" qui a laissé une trace dans l'histoire, et chacun devrait s'inspirer de son parcours : "prendre sa part pour laisser la terre un peu mieux que nous l'avons trouvée". "Dieu ne nous oublie pas, Dieu est dans notre cœur comme Pierre Samot l'est," a-t-il conclu sous les applaudissements.

Le prêtre de la paroisse a salué "l'homme de parole" qu'était Pierre Samot • ©RS

Le dernier voyage

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le cimetière de la commune, escorté une dernière fois par la famille et la population du Lamentin, où Pierre Samot a été maire durant 29 ans.