Hommage à Jacques Boromée, le maître nageur qui a formé des champions

© Manuel Larade

Jacques Boromée une récompense méritée

De nombreux sportifs, de différents clubs, (Longvilliers club, Fongiromon, Espadon, Schoelcher Natation), avaient fait le déplacement pour honorer Jacques Boromée.Après la haie d’honneur des jeunes du Lorrain et de la présidente actuelle Honorine Boisfer, la cérémonie débutait par l’allocution de Lucien Victorin, l'élu en charge des sports et de la vie associative de la ville du Lorrain.Des témoignages ont mis en exergue les qualités intrinsèques de ce maître nageur.Cette manifestation intergénérationnelle pleine d’émotions, sera ponctuée par l'hommage de l'ancien nageur de nationale Jean-Claude Soraindho à son entraîneur. "Trois fois merci", dit-il, pour lui avoir inculqué des valeurs, le sens du travail bien fait, l'abnégation, la pédagogie et la force de transmission.

Le protocole se poursuivait avec les discours de la présidente du Neptune club, du vice-président de la ligue de natation Félix Rosier Coco. Le Maire du Lorrain Justin Phamphile, fit l’éloge de Monsieur et Madame Boromée qui a tant oeuvré pour la jeunesse.



Puis c’était le dévoilement de la plaque principale au fronton de la piscine, puis celle de l’intérieur ainsi que la fresque extérieure. Une juste récompense pour un serviteur qui a consacré toute sa vie aux autres dans le domaine de la natation.

© Manuel Larade La piscine municipale du Lorrain porte le nom de Jacques Boromée.

​​