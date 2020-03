Un homme tombe d'un cocotier de près de 6m de haut à Rivière-Pilote

Un homme de 62 ans est hospitalisé dans un état grave depuis jeudi (5 mars 2020), en début de soirée. Il est tombé d'un cocotier de près de 6 mètres de haut au quartier Coulanges à Rivière-Pilote.

Franck Edmond-Mariette •

Le quartier Coulanges à Rivière-Pilote était en émoi hier (jeudi 5 mars 2020). Peu avant 16H30, des témoins alertent les secours pour un homme tombé d'un cocotier de près de six mètres de haut, au quartier Coulanges à Rivière-Pilote.Les pompiers de la région et le Samu arrivent quelques minutes plus tard pour mettre en place le protocole prévu dans ce type de situation.La victime est un homme de 62 ans, selon les sapeurs-pompiers. "Il était inconscient au moment de la prise en charge", affirment les secouristes. Il a été acheminé dans un état grave à l'hôpital Pierre Zobda Quitman à Fort-de-France par l'hélicoptère de la gendarmerie.Nous ignorons la gravité de sa blessure ni les circonstances de cette chute.