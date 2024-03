Hosanna, Hosanna, les catholiques célèbrent la fête des Rameaux

Ce dimanche 24 mars, c'est la célébration des rameaux. Toutes les églises catholiques de Martinique commémorent l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. C’est donc l’ouverture de la semaine sainte, qui comporte des événements fondateurs du christianisme : la passion, la crucifixion et la résurrection du Christ.

La fête des Rameaux, selon les récits bibliques des évangélistes du Nouveau Testament (Matthieu, Marc Luc et Jean) tire son origine de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, précédée et suivie par une foule agitant des branches de palmiers en signe de respect et d'honneur.

messe, dans plusieurs églises de Martinique, les fidèles seront présents • ©Daniel .Bétis

La bénédiction des rameaux, une symbolique forte

Dans leur homélie respective, les prêtres vont rappeler la symbolique du dimanche des rameaux, "l'invitation collective et personnelle de Jésus à le suivre". Ce décorum liturgique du dimanche des Rameaux peut apparaître folklorique pour les non-initiés, toutefois, il constitue le fondement d’une étape de 6 jours amenant les chrétiens vers la fête de Pâques, considérée comme la plus importante de la chrétienté.

Après la lecture de texte, les rameaux sont bénis et distribués sur le chant de l’Hosanna. Chaque paroissien fait bénir son rameau. La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, ces rameaux bénis qui seront conservés dans les foyers pendant un an.

Selon les régions ou la latitude où l’on célèbre, les rameaux peuvent provenir du buis, du laurier, du palmier ou de l’olivier. En Martinique, ces branches sont issues le plus souvent des cycas qu'on appelle sagou du Japon ou palmier de la paix.

Les rendez-vous de la Semaine Sainte à venir

Une foule importante au calvaire de Fort-de-France. • ©Daniel Betis

La prochaine date importante de la Semaine Sainte, c'est le Jeudi Saint, le 28 mars 2024. Cette journée correspond au dernier repas du Christ et à la trahison de Judas. C'est en ce jour que sont bénies les Saintes Huiles et confectionné le Saint-Chrême.



Le Vendredi Saint, le 29 mars, jour chômé en Martinique, les fidèles vivent la Passion du Christ en réalisant un Chemin de croix.

Monseigneur David Macaire Archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France. • ©Daniel Bétis

La veillée pascale respectée le soir du samedi Gloria, le 30 mars précède la célébration du dimanche de Pâques, le 31 mars qui correspond à la résurrection de Jésus-Christ dans la religion chrétienne.