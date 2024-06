Huit jeunes collégiens martiniquais se distinguent au concours national d’improvisation théâtrale à Paris

Huit jeunes martiniquais ont marqué de leur empreinte la 14e édition du Trophée d'Impro Culture & Diversité.

Le lundi 3 juin, l'équipe de Martinique d'improvisation composée de 8 collégiens a remporté le prix du fair-play au concours national d’improvisation théâtrale.

La compétition artistique s’est déroulée au Théâtre du Palais de Chaillot au Trocadéro à Paris.

Encadrés par le Martinique Comedy Club, les jeunes issus de 8 collèges de l’île, ont fait l'unanimité auprès des arbitres et de l'ensemble des coachs des 14 régions présentes pour ce championnat national d'improvisation théâtrale. C’est la première fois qu’une équipe de la Martinique y participait.

Je suis super heureuse d’abord de représenter les Antilles. J’étais stressée bien évidemment, mais avec mon équipe, on était très contents. On a eu des défaites, des réussites. Mais, même si on a eu des défaites, on était très heureux. On était soudés. Je ne m’y attendais pas vraiment. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous savons que nous avons un petit niveau. On avait un objectif qui était d'être l’équipe la plus sociable, la plus gentille et nous avons réussi.