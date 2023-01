Hymne et drapeau : fin du vote, les résultats bientôt dévoilés

Ça y est, le vote est terminé ! La seconde et dernière phase s'est terminée à 19h01 vendredi 13 janvier 2023. Il faudra attendre la semaine prochaine, le lundi 16 janvier 2023, pour connaitre l'hymne et le drapeau choisis lors des votes.

Peggy Pinel-Fereol •

Plus que quelques heures et la Martinique connaitra son hymne et son drapeau. La Collectivité Territoriale a annoncé que "les résultats de la consultation [...] ont été constatés par un huissier de justice et sont conservés sous scellé".

Séquence spéciale pour les résultats

La collectivité souhaite révéler les résultats "en présence des élus référents, des membres du conseil des Jeunes Citoyens de la Martinique, de sportifs et d'artistes martiniquais". Cet évènement se tiendra le lundi 16 janvier 2023 à 11h au Musée d'histoire et d'ethnographie.

Le vote s'est déroulé en deux phases, une première entre le 2 et le 7 janvier avec 19 drapeaux et 4 hymnes. Puis, une seconde, entre le 8 et le 13 janvier, avec deux drapeaux et deux hymnes à départager.

Durant cette deuxième phase, 26 633 votes ont été enregistrés pour le drapeau et 10 289 pour l'hymne. Lors de la phase précédente, la collectivité avait comptabilisé 19 084 votes pour le drapeau et 9 294 pour l'hymne. C'est également lors de cette période de vote que le site dédié au vote avait été la cible de cyberattaques.