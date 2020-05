La collecte des bouchons d'amour suspendue pendant la crise sanitaire

La crise sanitaire oblige les organisateurs de l'opération "bouchons d'amour" à arrêter leur collecte auprès des Martiniquais. Un arrêt motivé par des raisons de protection pour le public et les personnes qui collectent. Cependant, les aides aux personnes en situation de handicap se poursuivent.

On ne connaît pas les conditions dans lesquelles les gens ont mis les bouchons ou s'ils sont malades. Et nous, quand on se déplace chez les gens, on ne sait pas si on est vecteur de la maladie. Le virus aussi peut être contenu sur la matière plastique. On a réfléchi en équipe et on s'est dit que s'était mieux pour notre sécurité et celle des personnes qui collectent les bouchons, indique Nadia Peleket le Frapper, représentante en Martinique de l'Association "Les Bouchons d'Amour".

Des mesures sanitaires exceptionnelles pour la santé et la sécurité de tous

"L'association les bouchons d'amour génère une grosse tirelire issu de la vente des bouchons de la Martinique et des autres départements qui participent à l'opération. Quand un besoin se fait ressentir, on pioche dans cette grosse cagnotte pour financer du matériel. Elle sera au ralenti, mais elle existe toujours", explique-t-elle.

On n’est pas en train dire on ne prendra plus jamais vos bouchons. On dit juste qu'il y a une situation particulière donc on prend des mesures particulières de protection.

Une fois l'épidémie passée, on va peut-être attendre encore plus de temps après le retour à la normale. Attendre deux, trois mois pour être sure. Mais ça va reprendre à un moment donné. On l'espère tous, conclue Nadia Peleket le Frapper.

