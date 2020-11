"Il y a une vraie crise au sein de la République" écrit le député Letchimy au Président Macron

Fin de manifestation violente samedi 28 novembre 2020 à Paris précédée par des interventions policières jugées "indignes" de la République. Le député Martiniquais Serge Letchimy invite le Président de la République à aider "à retrouver la confiance nécessaire".

Joseph Nodin •

Entre les tentes détruites manu-militari, l’agression inacceptable et d’une rare violence d’un jeune producteur Michel Zecler, et les incroyables agissements indignes de part et d’autres entre policiers et manifestants hier ( samedi 28 novembre 2020) en France , il y a une vraie crise au sein de la République. Serge Letchimy, député de la République

Malaise sociétal ?

Une autorité , qu’elle soit policière ou pas , ne se décrète pas , ne s’impose pas en démocratie . Elle doit faire unanimité . Elle doit faire consensus pour créer une adhésion populaire et retrouver la confiance nécessaire à une société apaisée. C’est de cette société dont nous avons besoin et en laquelle nous croyons. Serge Letchimy

Comme tout observateur de la vie publique française, le député Martiniquais qualifie la semaine qui vient de s'écouler de "semaine très dure", écrit-il au Président de la République, Emmanuel Macron.La diffusion des vidéos du passage à tabac du Martiniquais Michel Zecler par des policiers dans le 17e arrondissement de Paris, témoigne d'un malaise dans la société française. "Ce malaise oblige à repenser urgemment une autre société avec d’autres paradigmes. Notamment de reconnaître le racisme structurel dont souffre la France et combattre ce racisme sur tous les fronts , de réformer l’IGPN ((Inspection générale de la Police nationale, Ndlr) - qui est à la fois juge et partie- pour plus d’indépendance", estime Serge Letchimy.https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/producteur-passe-a-tabac-par-des-policiers/direct-producteur-tabasse-par-des-policiers-les-quatre-agents-en-garde-a-vue-ont-ete-deferes-devant-la-justice_4200259.html