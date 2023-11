Ilhora-Lee Louison, une jeune martiniquaise inspirante et engagée dans la santé mentale des enfants

Ilhora-Lee Louison n’est pas une petite fille comme les autres. À seulement 9 ans, la jeune martiniquaise se démarque par sa grandeur d’esprit et son esprit d’entreprise. Le 12 octobre 2023, elle a reçu le titre honorifique British Citizen Youth Award (BCyA) aux côtés de 23 autres enfants au Palais de Westminster à Londres pour son impact positif au sein de sa communauté dans le domaine de la santé mentale et du développement personnel des enfants.

Appelez la Ilhora-Lee ou “Ilho Sunshine” comme sa famille aime à le faire tant elle semble illuminer leur quotidien. Cette petite lumière illumine le quotidien des personnes qui l'entourent dans la grisaille de Londres, où elle réside depuis l’âge de 4 ans avec ses parents.



À seulement 9 ans, la Martiniquaise Ilhora-Lee Louison vient de recevoir le titre honorifique British Citizen Youth Award (BCyA). Une distinction qui récompense la jeunesse britannique inspirante pour son impact positif sur la communauté et l'ensemble de la Nation.

Aux côtés de 23 autres jeunes, Ilhora-Lee a été décorée de la médaille d'honneur BCyA pour son engagement dans le domaine de la santé mentale et du développement personnel des enfants, notamment après la pandémie du Covid-19. C'est notamment grâce à son journal de développement personnel qu'elle aide les petits à se découvrir et à gérer leurs émotions.

J’étais vraiment contente de recevoir cette médaille parce que j’aide les enfants. Ilhora-Lee Louison

Ilhora-Lee Louison, jeune martiniquaise de 9 ans, reçoit le titre BCyA. • ©Julien Brunoir

Faire de sa faiblesse une force

À son arrivée à Londres, la jeune martiniquaise née à Paris, ne parle pas un mot d’anglais. Mais très vite, Ilhora-Lee doit commencer l’école, apprendre à lire, écrire dans la langue du pays et se faire des amis. Un double défi, qu’elle a parfaitement su relever puisqu'elle est aujourd'hui parfaitement bilingue. Malgré la barrière de la langue, elle a fait preuve de courage et de détermination.

C’était dur pour moi parce que je ne savais pas parler la langue, je ne savais pas écrire, je ne pouvais pas me faire des amis. À 6 ans, mes parents m’ont acheté un cahier. Quand je l’ai fini à 7 ans, je suis allée voir ma mère et je lui ai demandé pourquoi on ne pouvait pas créer notre propre journal de développement personnel pour enfants. Elle m’a répondu que c’était une vraie bonne idée.

Ilhora-Lee Louison, une jeune martiniquaise de 9 ans au service de la santé mentale des enfants. • ©ilhosunshine.com

C'était une expérience très dure pour elle. Comme on est très à l’écoute d’Ilhora-Lee, on a remarqué que quelque chose n’allait pas, qu’elle n’arrivait pas à verbaliser parce qu’elle était trop petite. D’où l’idée de lui donner un cahier pour pouvoir s’exprimer et dessiner. On a accompli ce travail avec elle pendant un an. Nous avons vu les bienfaits sur elle, mais nous n’avons jamais pensé le rendre accessible au public. Son idée nous a complètement surprise. On ne s'attendait pas à une telle demande à un si jeune âge. Elle nous a dessiné un prototype de ce qu'elle voulait. On a trouvé ça tellement fantastique qu’on l’a accompagné dans son rêve. Jessica, sa mère

Du rêve à la réalité, avec le soutien des parents

L'idée en tête, Ilhora-Lee s'applique à réaliser son projet de journal de développement personnel pour les petits.

À 8 ans, j’ai créé mon propre journal de développement personnel. J’ai dessiné ce à quoi j'aimerais que mon journal ressemble. Je voulais quelque chose de coloré, avec des images et beaucoup d'espaces pour écrire ou dessiner. (...) Mon journal de développement personnel permet d’aider les enfants et les adultes, s’ils en ont besoin. Il est composé de 3 parties. La première pour identifier les émotions, la deuxième avec les techniques d’autorégulation et la troisième avec des affirmations qui m’ont aidé à être plus confiante et explorer mon potentiel.

Des techniques qu’Ilhora-Lee a elle-même expérimentées et qui l’ont aidées durant sa phase de découverte et de développement. À travers ce journal, elle souhaite montrer aux enfants qu’il est possible de s’autoréguler.

Après une première publication dans la langue de Shakespeare, Ilhora-Lee publie ensuite son journal de développement personnel en français en mai 2023.

Le bien-être au centre de sa famille

Ilhora-Lee est une petite fille bien entourée. Le dialogue et la communication sont au centre de la famille martiniquaise expatriée à Londres. Ses parents, sa source d'inspiration, l'ont accompagné dans la concrétisation de son idée. Sa mère Jessica est chargée de développement de l'apprentissage et de la santé mentale des enfants et son père Julien est coach et consultant en éducation.

Quand Ilhora-Lee essaie de verbaliser quelque chose, on l’aide à creuser et voir ce qu'il en est. On lui dit que ce n’est pas facile de verbaliser et de gérer les émotions mais qu’il faut les vivre, les ressentir. Jessica, sa mère

Ilhora-Lee Louison, une jeune martiniquaise de 9 ans au service de la santé mentale des enfants. • ©Julien Brunoir

"Sunshine", un surnom qui lui correspond

Ilhora-Lee se définit comme une personne "toujours contente et joyeuse".

Comme si j'étais la lumière dans la maison de mes parents.

Un sentiment entièrement partagé par des parents.

Je reconnais qu’elle fait sourire, elle nous étonne tout le temps. Elle met de bonne humeur. Elle nous rappelle de rester dans le moment présent. Elle vit dans le moment présent. On vit avec elle, mais on prend aussi le temps de l’observer, de l’écouter et de voir comment elle interagit avec elle-même. Julien, son père

Même si on vit quelque chose de difficile. On a les tracas du quotidien, on est obligé de se relever, d’avancer parce qu’elle a cette énergie qui nous pousse à être la meilleure version de nous-même, à être positifs. Elle a ce pouvoir et ce nom la reflète bien sa personnalité.

Ilhora-Lee fait preuve de beaucoup d'altruisme. Elle aime distiller ses connaissances et ses conseils aux personnes qui l’entourent. Elle confie le secret de sa joie permanente dans un français teinté d'un accent british.

Vous êtes rempli de potentiel. Croyez tous en vous.

Une kidpreneuse aux journées bien remplies

Ilhora-lee est une jeune entrepreneuse pleine d’énergie, qui ne manque pas d'idées et d’ambition. En 2023, elle était l'invitée d’honneur d’un salon des entrepreneurs. Pendant les grandes vacances, elle a notamment participé au Salon Littéraire de Rivière-Pilote, ville natale de sa mère. En plus du journal de développement personnel, elle est aussi écrivaine pour Cocoa Girl Magazine, la première revue pour enfants noirs d'Angleterre.

En 2022, elle a collaboré pour la première fois avec Microsoft. Elle fait des partenariats avec des écoles pour personnaliser son Journal. Ilhora-Lee a d'ailleurs été nominée au Royal Award 2023.