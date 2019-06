Impôts : un délai supplémentaire de 48 heures pour déclarer ses revenus en ligne

De nombreux contribuables ont été pris de court hier (lundi 3 juin 2019) pour leur déclaration de revenus en ligne. Le site impôts gouv.fr était inaccessible à cause d'un bug informatique.

Suite à ce défaut, 48 heures de plus ont été accordés aux contribuables pour déclarer leurs revenus.



La cause : un bug informatique du fait à en croire le ministre de l'action et des comptes publics Gérald Darmanin d'un afflux trop important de connexions. Il devenait alors impossible de se connecter pour faire sa déclaration. "La connexion à l’espace particulier connaît des perturbations ce soir. Les équipes techniques sont actuellement mobilisées afin de rétablir l’intégralité du service dans les meilleurs délais", a indiqué la Direction générale des finances publiques, lundi 3 juin en fin de soirée.



Les premières victimes les contribuables domiciliés dans les départements et territoires numérotés de 50 à 976, de fait le territoire de Martinique est concerné.

Pour faire face à ce contre temps, le ministre Darmanin reporte la date de clôture des déclarations en ligne de 48 heures. La nouvelle date limite pour déclarer ses impôts est fixée à jeudi 6 juin 2019 à minuit.



Une aubaine pour les retardataires qui sans doute se presseront pour remplir leur déclaration de revenus obligatoire rappelons-le malgré la mise en place depuis le début de l'année du prélèvement à la source.