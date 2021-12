Incendie du restaurant le Petibonum: la solidarité s'organise

C'est déjà le rush dans le restaurant "Petibonum" situé en bord de plage. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé une partie du restaurant, les salariés sont sur le pont et ont retrouvé les fourneaux. Entre le service au bar, l'installation de la salle de réception, la confection d'une cuisine de fortune, l'heure est au renouveau.



Isabelle et Merlissa, employées de cuisine nettoient les piments végétariens. Ils serviront à la confection du plat du réveillon, pour l'instant, tenu encore secret. Morgane, l'oeil partout, chapeaute et coordonne en attendant l'arrivée du propriétaire, Guy Ferdinand.

On sait juste qu'il y aura des écrevisses, de la dorade. Le menu sera bientôt plus élaboré. Nous ne pouvons pas encore faire de dessert pour l'instant. Il manque encore du matériel

Des dons tels qu'un réfrigérateur, un four, devraient arriver sous peu. De nouvelles personnes ont promis de venir porter leur aide à l'entreprise. Toute la matinée, des voitures et camions ont défilé devant le restaurant.

Des faitouts d'occasion, des passoires, des culs de poules, des plats, des cuillères participent désormais à la construction de la nouvelle cuisine. Le personnel tente de s'adapter aux changements.

Au départ on avait tout. Ça fait mal de voir tout partir d'un seul coup. Cette solidarité nous aide à revivre. Le moral était à zéro. Maintenant il est au plus haut. Et revoir les clients, ça sera un grand soulagement.