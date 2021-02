Inceste en Martinique : "on vit avec nos agresseurs" dénonce Fabienne Sainte-Rose, victime d'abus sexuels

Marc Pulvar, grande figure du syndicalisme et père d’Audrey Pulvar accusé de viols et de pédophilie. Les victimes présumées Karine Mousseau et deux de ses cousines sortent du silence quelques années après Fabienne Sainte-Rose, la présidente de L'association Mille et une Victime D'inceste.

Marc Pulvar éminent professeur de mathématiques, grande figure du syndicalisme et du Mouvement Indépendantiste Martiniquais, et père de l'ex journaliste Audrey Pulvar, est accusé de viols et de pédophilie.

La nouvelle a eu l’effet d’un coup de tonnerre en Martinique et au niveau national. Les victimes présumées Karine Mousseau et deux de ses cousines sont sorties du silence dans une lettre qui pourrait signer la fin de la loi du silence en Martinique.

Fabienne Sainte-Rose, elle-même victime de son père, présidente de L'association Mille et une Victime D'inceste, en est persuadée.

Lorsqu'en 1996, j'ai dénoncé pour la première fois des faits de cette nature dans ma famille, j'ai des soeurs qui ont menacé de se suicider, tuer les enfants. Ça fait monter les souffrances, c'est quelque chose de terrible. Nous les survivantes qui osons parler, on dit que c'est par nous qu'arrive le mal, non le mal est arrivé par l'auteur des gestes criminels. L'inceste c'est un crime. Ce n'est pas une relation sexuelle, c'est un crime. C'est hautement courageux de la part de Karine Mousseau et ses cousines. J'espère que ça va aider d'autres femmes et d'autres hommes car l'inceste concerne aussi les petits garçons. Et ceux qui sont devenus des hommes aujourd'hui, sont les premiers à avoir peur de parler.

Lettre ouverte de victimes d'inceste