Indécis jusqu'à la dernière minute pour le réveillon de la Saint-Sylvestre

Repas en famille, soirée entre amis, fête clandestine dans un bar, coronavirus, couvre-feu, interdictions de sortir... des martiniquais ne savent pas encore ce qu'ils vont faire ce vendredi 31 décembre 2021 pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le climat social pèse également sur l'ambiance de fin d'année.

Xavier Chevalier •

Le réveillon de la Saint-Sylvestre est l'occasion de faire une pause entre l'année qui s'achève, avec ses soucis ou ses succès, et pour repartir du bon pied, avec le sourire.

Compte tenu de la crise sanitaire et aussi sociale, l'ambiance en Martinique n'est pas trop à la fête. Que faire le dernier soir de l'année?

Du fait des restrictions (Covid, couvre-feu, et des contrôles de police annoncés par la préfecture, de nombreux Martiniquais ne savent pas encore ce qu'ils feront dans les prochaines heures.

Contrairement à la nuit de Noël, Stanislas Cazelles, le préfet de Martinique a maintenu un couvre-feu à partir de 20 heures compte tenu de la situation épidémiologique.

Le message principal relayé par le représentant de l'État est "de rester chez soi et de fêter cette fin d'année avec les proches qui vivent dans le même foyer. Les grandes soirées festives auront lieu à un autre moment". De plus, le préfet a annoncé une présence accrue des forces de l'ordre sur les routes.

Un contexte qui n'invite pas à faire la fête. De plus les restaurants sont fermés.

À quelques heures de la nouvelle année, nous avons interrogé quelques personnes.

Sébastien et Mélanie sont dans le flou. Ils ne savent pas s'ils le passent chacun de leur côté ou ensemble, pour faire une soirée en amoureux.

C'est peut-être plus prudent de ne pas sortir à cause du Covid et de la police. Je ne veux pas l'attraper, encore moins durant une évènement festif, cela serait dommage". Mélanie

Laetitia s'est précipitée dans les magasins pour trouver une tenue, des chaussures et du maquillage.

Pour le moment je n'ai pas de programme mais j'achète tout. même si c'est pour finir dans mon lit. Au moins je peux dire que j'ai préparé mon 31 Laéticia

Cette année, Lily, son mari et ses deux enfants vont faire le réveillon entre eux.

On n'est pas trop motivés pour être avec du monde. On avait envie d'être entre nous et de profiter Lily

Du côté de Stéphane, on verra le moment venu

Rien n'est défini avec la crise sanitaire. C'est un peu trouble. On a du mal à organiser. Je vais peut-être le faire en famille Stéphane

En famille

Mylène ne peut pas vraiment fêter la Saint-Sylvestre à cause de son travail. Terminant son activité professionnelle dans la nuit, elle sera en famille, avec un comité restreint.

Pour Karine, une soirée sage en famille. Elle a perdu son père récemment du Covid, elle n'a pas le cœur aux festivités.

Eve et sa fille Joséphine ont décidé de rester en famille. Pour l'occasion, trois générations seront réunies.

"An ba fey"

Sandrine ne s'est pas encore décidée. Jusqu'au dernier moment elle espérait que le couvre-feu serait levé. La jeune femme pense qu'elle va quand même aller faire la fête chez des amis. "Je me demande si on sera nombreux" s'interroge-t-elle.

Maude et Joshua sont déçus. "Ce que j'avais prévu a été annulé... On va faire comme tout le monde "an ba fey".

Cassandra, tout juste la vingtaine veut sortir. Elle a plusieurs invitations pour des soirées. "Le covid et le couvre-feu elle va passer outre en faisant attention".