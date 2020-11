Intempéries au nord de Martinique : les travaux se poursuivent pour rétablir l’eau

Les techniciens de la Collectivité Territoriale de Martinique sont toujours à pied d’œuvre pour rétablir l’eau courante, après une rupture de canalisation lors des pluies du 11 novembre. En attendant, des cuves d’eau sanitaire ont été installées à Sainte-Marie et à Trinité.

Guy Etienne •

Tuyaux en cours d'installation à Sainte-Marie • ©Collectivité Territoriale de Martinique

Les géotechniciens continuent de surveiller le glissement de terrain, pas encore stabilisé et de mesurer la hauteur de l'affaissement qui atteint 1,20 m par endroits. (Collectivité Territoriale de Martinique)

Réparation de la canalisation de Fonds Saint-Jacques, à Sainte-Marie (novembre 2020) • ©Collectivité Territoriale de Martinique

À Trinité :

À Tartane:

À Sainte-Marie :

Plus de 10 millions de dégâts

L’estimation du coût des travaux d’intervention atteint 10 millions d’euros, mais les dégâts intervenus récemment et la finalisation des solutions pour la RN1 devrait faire évoluer l’enveloppe financière. (Tweet CTM de Daniel Marie-Sainte - Conseiller exécutif en charge des infrastructures)

Les travaux d'installation des tuyaux provisoires destinés à remplacer la conduite de 800 mm (endommagée par un important glissement de terrain survenu le week-end du 11 novembre 2020) se poursuivent, au niveau de la Route Nationale 1, à Fonds Saint-Jacques, à Sainte-Marie.Il s’agit d’un dévoiement temporaire da la canalisation déboîtée. Les pièces de raccordement sont en cours d'installation et le chantier continu. "On espère terminer ces travaux avant la fin du mois" précisent les services techniques de la CTM.Au total, 4 tuyaux doivent être posés (deux de 315 mn et 2 autres 250 mn de diamètre) sur près de 300 mètres, afin de rétablir l'eau courante qu'espèrent encore plusieurs milliers d'abonnés à ce jour (22 novembre 2020).En attendant un retour à la normale de la distribution de l’eau potable en particulier dans le nord atlantique, des cuves d'eau sanitaire ont été déposées - Devant le palais des sports de Beauséjour- Sur le parking de l'ancien Pôle Emploi à la Crique- Sur les hauteurs du lotissement Les 4 Vents à côté du réservoir- Devant la mairie- À proximité du terrain de basket, face à la mairie- Sur le parking du Palladium- Sur le parking de la mairie- Sur le parking du boulodrome - Cité Union- Sur la place Eugène MonaOutre les ruptures de canalisations, les intempéries entre le 5 et le 11 novembre ont causé de gros dégâts dans différentes communes de l’île, où plusieurs habitants sont sinistrés.