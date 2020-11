Intempéries : les écoles du Robert, de Sainte-Marie, du Lamentin, du Marin, et de Trinité sont fermées lundi 16 novembre

Suite aux coupures d'eau liées aux intempéries qui s'abattent sur la Martinique et en particulier sur le nord-atlantique de l'île depuis le 5 novembre 2020, de nombreuses écoles n'ouvriront pas leurs portes demain lundi 16 novembre 2020.

Brigitte Brault/Peggy Pinel Féréol •

COUPURE D'EAU LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 : LES ECOLES FERMEES ET LES QUARTIERS CONCERNES Consultez le point de situation... Publiée par Ville du Robert sur Dimanche 15 novembre 2020

PERTURBATION DANS LA DISTRIBUTION EN EAU POTABLE... - FERMETURE ANTICIPÉE CE JOUR VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 ET JUSQU’A... Publiée par Mairie du Lamentin-Martinique sur Vendredi 13 novembre 2020

[ LA CRÈCHE FRÉGATE ET TOUTES LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES RESTERONT FERMÉES JUSQU’À NOUVEL ORDRE ] Publiée par Ville de La Trinité sur Dimanche 15 novembre 2020

COUPURES D'EAU : DEMAIN "PAS D'EAU = ÉCOLE FERMÉE" En raison de la crise sanitaire aggravée par les coupures d'eau... Publiée par Ville du François sur Dimanche 15 novembre 2020

Les écoles ouvertes

[RÉOUVERTURE DES ÉCOLES DU GROS-MORNE] Le Maire de la commune du Gros-Morne informe les parents d’élèves de la... Publiée par Ville du Gros-Morne Martinique sur Dimanche 15 novembre 2020

Plusieurs communes du nord Atlantique concernées par les intempéries n'ouvriront pas les portes de leurs écoles le lundi 16 novembre 2020.toutes les crèches, les écoles primaires et élémentaires resteront fermées., les écoles élémentaires Léo Adelaide de Fonds Brulé, Robert Platon de Duchesne et Edgard Labourg de Four à Chaux seront fermées.avanit annoncé une fermeture des écoles suite aux coupures d'eau vendredi 13 novembre 2020 . Aucun changement n'a été signalé pour ces sept écoles.https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/sans-eau-potable-les-sept-ecoles-du-lamentin-ferment-leurs-portes-892590.htmlgardera aussi les portes de la crèche Frégate et toutes les écoles maternelles fermées.François Samuel Tavernier précise que la situation de chaque école sera étudiée ce lundi matin en fonction de son approvisionnement en eau ou pas. Mais en toute logique elles ne devraient pas accueillir d'enfants.Les écoles du Marigot seront ouvertes. Celles du Gros-Morne (maternelles : La Fraîcheur, mixte A et C, Bois-Joli, Dumaine et Rivière-Lézarde) fonctionneront normalement à l'exception de celle du Glotin qui ouvrira "à une date ultérieure" précise la mairie.