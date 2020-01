ITF World Tour : la martiniquaise Anaïs Rollin éliminée au 1er tour (en simple et en double)

La martiniquaise Anaïs Rollin est éliminée du tournoi ITF World tour de l'ASPTT 972. Elle a été battue en simple et en double (mardi 14 janvier 2020). Il n'y a plus de représentant des Antilles-Guyane en compétition sur les courts de tennis de la Pointe des Grives à Fort-de-France

Anaïs Rollin (Martinique)

Les autres résultats

De gauche à droite : Valéria Koussenkova (ESP) - Jamilah Snells (USA) • ©M. J-G ...

Anais Rollin a tout perdu lors de la première journée de l’ITF World tour, mardi 14 janvier 2020. L’unique participante martiniquaise engagée sur les tableaux simples et doubles quitte la compétion après deux défaites sévères 6/0-6/0 le matin en simple contre l’Espagnole Koussenkova, et 6/3-6/1.L'après-midi lors des épreuves en double avec la Française Heranne Excellent, elle est éliminée face à la paire Koralie Etienne / Epiphany Turner.La Martiniquaise de 15 ans classée 5/6 en apprentissage du haut niveau international se projette déja en 2021. Elle compte revenir dans ce tournoi avec un jeu plus solide pour passer le premier tour et envisager les quarts de finale.Jamilah Snells – Diana Maria Mihail : 6-3 / 6-2Vanessa Pappa – Warona Modlulwa : 6-4 / 6-4Epiphany Turner – Sylvia Schenck : 6-2 / 6-3Emerald Able – Koralie Etienne : 6-0 / 6-0Zora Hudson – Mylene Halemai : 6-2 / 6-1Bernard / Kempen s’impose 6-4 / 4-6 face Djoubi / OstlundLa compétition a repris ce mercredi à midi avec l'entrée en lice des françaises Djoubri et Bencheik (têtes de série 7 et 8)