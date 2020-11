Ivan Sobesky, directeur de l’Etablissement Public Foncier de Martinique, a été emporté par la maladie

Après une longue lutte contre la maladie, le responsable de l’Etablissement Public Foncier de Martinique est mort à 55 ans. Ivan Sobesky a été auparavant le directeur du Comité Martiniquais du Tourisme, puis de la société d'eau Odyssi. Il était aussi membre du Rotary-Club de Fort-de-France.

Guy Etienne •

"Loyal et intègre"

Ivan a d’abord été un camarade de promo au lycée et nous nous sommes retrouvés quelques décennies plus tard lorsque j’ai été nommée au Comité Martiniquais du Tourisme où il occupait la fonction de Directeur Général. Il m’y a accueillie.



Il a été un collaborateur loyal et intègre, pourvu d’une grande force de travail. Il avait les qualités d’un diplomate, sachant naviguer d’une gouvernance à l’autre dans le plus grand respect. (Karine Roy-Camille - ex-présidente du CMT de 2010 à 2015)

Ivan Sobesky (secrétaire du Rotary-Club de Fort-de-France) et l'actuelle présidente, Claude Titina • ©Gérard Germain

Ivan avait un sens des valeurs remarquable et faisait l’unanimité (…), l’un de nos membres les plus assidus, avec le souci à la fois du service aux autres et du dévouement très ancré en lui.



Nous étions bluffés par son courage et son abnégation jusqu’au bout. Il a cru jusqu’à récemment à une possible rémission pour assurer son rôle de secrétaire de l’association jusqu’en 2021 (…).

Nous sommes profondément bouleversés. (Claude Titina - Présidente 2020-2021 du Rotary-Club de Fort de France)

Le directeur de l’Etablissement Public Foncier de Martinique ( EPFM ) est décédé à son domicile des suites d’une longue maladie. Ivan Sobesky a aussi dirigé la société de distribution d’eau Odyssi de 2004 à 2007.Puis il a été le directeur du Comité Martiniquais du Tourisme (de 2007 à 2012), aux côtés de Karine Roy-Camille, alors présidente. Cette dernière se dit "bouleversée".En dehors de ses fonctions administratives, Ivan Sobesky qualifié par ses amis proches de "bon vivant, humble et humaniste" était aussi membre du Rotary de Fort-de-France depuis 13 ans, un club service dont il a été le président de 2008 à 2009.Amateur de carnaval et de natation, Yvan Sobesky laisse derrière lui une épouse et deux garçons. Il a fêté ses 55 ans le 13 mai 2020.