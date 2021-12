Jean-Luc Mélenchon répond à Christiane Taubira :"Je veux ni polémiquer ni rajouter au ridicule de la vieille gauche"

Le leader de la France insoumise est actuellement en Martinique pour présenter son programme pour les outre-mer à l'élection présidentielle. Interrogé, vendredi 17 décembre 2021 au Gros-Morne sur la possible candidature de Christiane Taubira il répond : "Je veux ni polémiquer ni rajouter au ridicule de la situation dans la vielle gauche" .

"Battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille", a répondu vendredi depuis la Martinique Jean-Luc Mélenchon à propos des appels unitaires à gauche et de Christiane Taubira qui envisage une candidature à l'élection présidentielle. La possible candidature de l'ancienne ministre ne fait pas l'unanimité.

"Il y a une élection dans trois mois, vous croyez qu'on a le temps de faire un congrès du PS avant?", a questionné le candidat de La France insoumise, alors qu'Anne Hidalgo, la candidate investie par le Parti socialiste, a demandé un débat vendredi entre candidats de gauche.



Mme Taubira "dit qu'elle envisage d'être candidate, j'envisage de lui répondre", a-t-il ironisé en référence à la date annoncée par l'ancienne Garde des Sceaux pour une éventuelle déclaration, à la mi-janvier.

"Total respect pour tout le monde, mais battez-vous entre vous et laissez-moi tranquille" a déclaré Jean-Luc Mélenchon.

Réalités antillaises

Après la Guadeloupe, il a entamé en Martinique une visite express de 72 heures jusqu’à dimanche soir.

Un séjour chargé avec de nombreuses visites, notamment au marché de Rivière-Pilote avant un meeting samedi à la Ferme Perrine au Lamentin à 15 heures.

Le jour de son départ, il déposera une gerbe sur la tombe d’Aimé Césaire puis il ira à la rencontre des habitants de Volga-Plage et des associations de ce quartier de la périphérie de Fort-de-France.