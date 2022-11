Jean-Michel Loutoby incite les jeunes Martiniquais qui désespèrent, à croire en leur rêve

Jean-Michel Loutoby, le directeur de la Mission locale Nord Martinique, publie l'ouvrage : "Osez Rêver". Il invite notamment, les jeunes Martiniquais qui ne trouvent pas de travail, à quitter le territoire pour mieux revenir. (Re)voir le reportage de Jean-Michel Mazerolle et Emmanuel More.

Joseph Nodin •

Jean-Michel Loutoby, directeur de la Mission locale Nord Martinique, publie "Osez Rêver"chez K Editions. Un livre quasi politique dans lequel il souhaite faire de la jeunesse de Martinique un atout pour leur territoire.

Un livre qui bouleverse autant qu'il dérange car l'auteur n'hésite pas à bousculer les mentalités en "osant" faire confiance aux jeunes et surtout, en les invitant à quitter leur territoire pour travailler afin de mieux y revenir plus tard exercer, riches de leurs formations et de leurs expériences.

Jean-Michel Loutoby

Dans son livre, cet informaticien, chef d'entreprise et artiste à ses heures, raconte les défis qu'il a relevé pour aider plus de 7 000 jeunes chômeurs à la Mission locale Nord Martinique, à chercher et trouver du travail.