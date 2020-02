Jean-Pierre Rollet, le Grand Maître de la GLNF effectue une tournée aux Antilles-Guyane

Jean-Pierre Rollet termine ce mercredi 19 février 2020 une visite de trois jours en Martinique. Le Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française est venu à la rencontre des 190 francs-maçons de son obédience. Les discussions concernent la liberté, l'égalité et la fraternité.

Jean-Claude Samyde •

Avec ses mystères et ses secrets, mais aussi ses rituels, la franc-maçonnerie fascine toujours autant.Depuis deux jours (mardi et mercredi), Jean-Pierre Rollet, le grand maître de la Grande Loge Nationale Française (GLNF) est en Martinique, dans le cadre d'une tournée régionale. Après la Guyane, il a rencontré les 190 "frères" de son obédience en Martinique.Élu pour trois ans (depuis le 01 décembre 2018), Jean-Pierre Rollet dirige une obédience exclusivement masculine selon ses statuts. Ils ne travaillent pas en mixité et n'évoquent pas de débats en loge.