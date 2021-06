Jean-Yves Bonnaire nouveau président de l'association Contact-Entreprises

Karl Sivatte •

L'association de type loi 1901 (Contact-Entreprises ) a pour objectif la promotion de l’image de l’entreprise et des entrepreneurs du territoire auprès de tous les acteurs de la société martiniquaise. Jean-Yves Bonnaire succède à Lucie Manuel qui aura présidé l’association ces trois dernières années.

C’est toujours une forme de reconnaissance du travail fait au sein d’une association. Je n’y vois pas un symbole, au sein du bureau ça aurait pu être plein de monde. Jean-Yves Bonnaire, président de Contact-Entreprises

"Oeuvrer pour une solidarité dans les filières..."

Président de la société Obsidian Solutions, spécialiste des questions de transformation et de résilience des organisations, et Secrétaire Général du Syndicat des Entrepreneurs en Bâtiment et Travaux Publics de Martinique (SEBTPAM), Jean-Yves Bonnaire se félicite de la vitalité de l'association avec 320 adhérents sur les 25 000 entreprises de Martinique.

Contact-Entreprises est le reflet d’une belle diversité puisque nous représentons environ 200 APE ce qui est plutôt pas mal pour le secteur de l’entreprise. Nous ne sommes pas un syndicat mais on promeut l’esprit d’entreprendre à travers nos activités. Dans notre fonctionnement, nous maintenons une réunion du bureau par semaine avec de grandes exigences vis-à-vis de nous-mêmes, avec beaucoup de matière grise mise en œuvre notamment pour travailler les sujets de fond. C’est par exemple ce que nous avons déployé pour la parution du petit livre vert Martinique Vert(e)ueuse. Jean-Yves Bonnaire

Nouveau chapitre pour l'association Contact-Entreprises qui entend développer encore les rencontres avec les acteurs du terrain. • ©Contact-Entreprises

Pour le futur, Contact-Entreprises entend poursuivre plusieurs chantiers déjà entamés mais surtout multiplier les contacts et prendre part à la réflexion sur les grands thèmes de la Martinique.

Nous n’allons pas modifier notre mode de fonctionnement, en restant très proches de l’actualité du pays et nous exprimer chaque fois que le monde de l’entreprise devra être défendu. Parmi les thèmes qui nous interpellent et sur lesquels nous souhaitons travailler, il y a l’attractivité de la Martinique. Nous essaierons d’en comprendre les leviers… Autre sujet, la crise sanitaire est devenue une crise économique et il faudra développer l’esprit de résilience et tenter de comprendre et agir sur la vulnérabilité et les faiblesses du territoire mais aussi œuvrer pour une solidarité dans les filières, en fait agir pour un modèle plus solidaire. Jean-Yves Bonnaire

" Prendre part avec d’autres à la co-construction de solutions..."

L’humain devrait être au cœur des réflexions et travaux de l’association aux 320 adhérents qui s’attend à des dégâts dans le tissu économique local.

Nous sommes inquiets des suites de cette crise économique. Si on constate qu’il y a eu un ralentissement des disparitions d’entreprises en 2020 à la suite des dispositifs d’aides et de soutien, a priori on sait que cela a différé le nombre de structures pouvant être déclarées en déficit. On évoque déjà une surmortalité d’entreprises sur le territoire. Nous avons à ce sujet noué un partenariat avec l’association 60 000 rebonds qui s’est installée en Martinique. Elle devrait épauler les entreprises en faillite ou en grande difficulté. Il faut préparer des outils et des solutions si on doit faire face à un nombre important de disparitions d’entreprises. Jean-Yves Bonnaire

Jean-Yves Bonnaire : "la crise sanitaire est devenue une crise économique et il faudra développer l’esprit de résilience " • ©Mque 1ere

Et puis il y a cette société martiniquaise qui inquiète les adhérents de Contact-Entreprises

Il y a cette montée de la violence quasi-banalisée au sein de la société de notre pays qui inquiète car on ne peut défendre l’entreprise si elle n’évolue pas dans un climat serein Nous souhaitons prendre part avec d’autres à la co-construction de solutions autour de cette question, nous partirons à la rencontre de toute sorte d’acteurs pour confronter les idées et tenter de trouver des solutions… Il y a aussi la question de la pauvreté et des inégalités sociales qui apparaissent de plus en plus, ça peut paraître surprenant que des chefs d’entreprises s‘y intéressent mais il n’est pas sain d’assister à un développement déséquilibré avec cette projection démographique. Il y a certainement à imaginer la création de nouveaux services et par là-même de nouvelles entreprises. Jean-Yves Bonnaire

À 54 ans, le président Bonnaire et son bureau entendent faire tout ce qui est possible par leur association pour un travail collaboratif, la co-construction, et œuvrer pour des lendemains meilleurs pour le territoire avec en acteur majeur, le réseau des entreprises de Martinique.