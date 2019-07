La Jeune Chambre Economique de Martinique organise son concours d’éloquence français-créole en décembre 2019

Leurs points communs : l’envie de se dépasser, le second degré, une volonté à toute épreuve et la bonne humeur

Les participants seront jugés sur plusieurs critères

Les candidats(es) retenus(es) à partir de 15 ans, pourront exprimer individuellement leur créativité sur plusieurs sujets, en rapport avec la Caraïbe durant 5 mn, avant les épreuves finales sous forme de joutes oratoires.Les critères d'évaluation portent sur la façon de s'exprimer, l'intonation, la capacité à convaincre, le vocabulaire employé, les idées, l'approche, la réflexion, les exemples, le respect du temps, et la gestuelle.Durant le mois d'août, des sessions de coaching seront proposées aux participants(es), afin qu'ils puissent s'entraîner à la pratique de l'art oratoire en Français et en Créole, ainsi qu’aux différentes techniques de discours et d’expression scénique

Les coachs et les jurys sont des écrivains, des diseurs, des journalistes, des avocats, des professionnels de la prise de parole en public, ainsi que des experts en français et en créole.

Finale du concours d’éloquence français-créole : samedi 14 décembre 2019

A CONSULTER :Le site internet du concours : www.fkreyol.com Les actualités du concours sur facebook : https://www.facebook.com/fkreyoljcemartinique/ Les actualités de la Jeune Chambre Economique de la Martinique : https://www.facebook.com/jcemartinique/