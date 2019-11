Un jeune homme condamné à 4 mois de prison pour violence à l'hôpital

Le jeune homme de 24 ans qui avait brisé la vitre de l'accueil du service des urgences de l'hôpital Pierre Zobda Quitman à Fort-de-France, a été condamné (lundi 18 novembre 2019), à 4 mois de prison.

Martinique la 1ère •

À lire aussi Une vitre brisée aux urgences de Martinique par un patient alcoolisé et sous l’emprise de cannabis

Quatre mois de prison dont deux avec sursis avec obligation de soins et contrôle judiciaire. C'est la peine infligée lundi 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au jeune homme de 24 ans qui avait brisé la vitre de l'accueil des urgences de l'hôpital Pierre Zobda Quitman à Fort-de-France le 1er novembre 2019.Ce jeune homme, sous l'effet de l'alcool et du cannabis, estimait que sa prise en charge pour un traumatisme crânien suite à une chute de moto, prenait trop de temps.Une partie du personnel soignant avait fait le déplacement au tribunal de Fort de France, pour demander le respect des agents. Le prévenu s'est excusé auprès de ce personnel, pendant, et à l'issue de l'audience.