Un jeune soldat martiniquais meurt accidentellement au Tchad

Le brigadier-chef Andy Fila appartenait au 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste de Toulouse.

Le brigadier-chef Andy Fila appartenait au 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste de Toulouse. • ©Armée de Terre

Un soldat français, d'origine martiniquaise, est mort vendredi 31 juillet 2020 dans un accident de maintenance au Tchad, où est déployée la force antijihadiste Barkhane. Andy Fila était âgé de 25 ans et père d'un enfant.

Brigitte Brault •

La France a perdu un nouveau soldat au Tchad vendredi 31 juillet 2020.



Âgé de 25 ans, et père d'un enfant, le brigadier-chef Andy Fila appartenait au 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste de Toulouse. Il est mort accidentellement alors qu'il effectuait une intervention de maintenance sur un groupe frigorifique de la base de Kossei à N'Djamena, au Tchad.



Il avait été déployé à plusieurs reprises dans des opérations extérieures. Déjà envoyé au Sahel en 2016, il y était retourné en juin.



Il a été "mortellement touché par l'explosion d'un équipement", indique l'état-major des armées.

Une enquête de la gendarmerie prévôtale est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.



Le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, "s'incline avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire mort en opérations", précise l'état-major, faisant état de blessés mais sans donner de détails.



L'opération Barkhane compte autour de 5.100 soldats. Au total, 43 soldats français sont morts au combat dans les opérations Serval (2013) et Barkhane (depuis 2014), selon l'état-major. Un décompte qui n'intègre pas les accidents.