Les jeunes cyclistes de la sélection de Martinique en piste pour le championnat de l'Avenir, à Beauvais

Tous les espoirs sont permis

© CRCM Keyliane Julus (à droite) dixième au plan national dans sa catégorie

© CRCM Erwain Legaillard quatrième des championnats de France cadets de l'Avenir 2018



Le championnat de l'avenir de Beauvais, un carrefour de talents



Le junior Florian Saint-Louis n'a pas été retenu pour ce championnat à cause d'une phlébite

© Jean-Claude Samyde Florian Saint-Louis remporte le tour cycliste junior 2019.

La délégation martiniquaise est composée de 9 jeunes espoirs. Chez les cadets garçons : Lucas Villeronce et Emmanuel Houcou. Pour les cadettes, il faudra compter sur Julia Couturier (1e année) et Kelyane Julus ( 2e année).Enfin dans le groupe des juniors, il y a Lionel Cinna, Steven Risal, Erwann Legaillard et Lionel Hippocrate.Cette sélection sera en immersion sur les routes de France dès ce dimanche 4 Août 2019. Les coureurs seront sur le circuit de Lavernat dans le Pays de la Loire.Les yeux seront rivés en particulier sur ces deux valeurs sures du cyclisme, la cadette (2e année) Kelyane Julus et le Junior Erwann Legaillard.Avec déjà un titre de championne de Martinique à son actif, Keyliane vient de s'octroyer la 9e place au tour de Guadeloupe seniors .Sacrée meilleure Jeune, elle avait aussi brillé sur les routes de la Roche-Sur-Yon l'année dernière, en s'offrant la première place du podium. Keyliane Julus (15 ans) a aussi participé aux championnats de France minimes-cadets. Elle s'était classée 10e, à 36 secondes de la première, Line Burquier, qui portait les couleurs d'Auvergne Rhône-Alpes.De son côté, Erwann Legaillard a raté de peu le podium du championnat de France. Il avait terminé en quatrième position à Plougastel. Membre de l'équipe de France, il a énormément travaillé avec le pôle espoir.Cette compétition de référence au niveau national, permet la découverte de nouveaux talents, d'où la préparation des espoirs martiniquais bien en amont. Le comité régional cycliste et son président Alfred Defontis ont en effet élaboré un programme d'entraînement rigoureux et de courses avec les jeunes, afin d'aborder la compétition dans les conditions optimales.Quant au coureur du Madinina-Bikers, Florian Saint-Louis (âgé de 18 ans), vainqueur du Tour de Martinique cycliste (catégorie junior) au début du mois de Mai 2019, il était pré-sélectionné pour cette Classique des Alpes juniors, mais il a subit une phlébite dans l’avion, lors d'un voyage vers l’hexagone il y a un peu plus d'un mois. Il devait participer à une épreuve de préparation. Conséquence : il ne sera pas au départ de Beauvais.Le Championnat de France de l’Avenir sur route se déroulera du 22 au 25 août 2019, à Beauvais (dans l'Oise).