Les jeunes de Martinique sont invités à choisir leurs métiers lors du salon FORMEO au Lamentin

La 3e édition du salon FORMEO (salon de la Formation, des Métiers et de l'Orientation) se déroule en Martinique les 5, 6 et 7 février 2020, à Carrère au Lamentin.

Mercredi 5 février 2020, de 9h à 17h30

Jeudi 6 et vendredi 7 février 2020, de 8h30 à 16h30.

Alors que plusieurs établissements restent fermés en Martinique, pour cause de grève d’une partie des enseignants et des élèves contre la réforme des retraites et du Bac, le salon FORMEO ouvre ses portes durant 3 jours.Les 5, 6 et 7 février 2020, les lycéens(nes) mais aussi les collégien(nes), ainsi que les jeunes qui ont quitté prématurément le système scolaire, pourront se faire une idée sur leur avenir professionnel à l’hippodrome Maurice Bruère-Dawson, à Carrère au Lamentin. Sur place , des stands d’informations et d’échanges avec des professionnels et plusieurs pôles d’activités (commerce, santé, social, industrie, tourisme, communication, travaux publics, sécurité nationale, grandes écoles…) présentent les différents cursus pour y accéder.En outre, des organismes de formations et d’études en relation avec les métiers du numérique et l’informatique, permettent au public de découvrir dans une démozone, par exemple l’écran 3D (sans lunette), ou de visiter virtuellement le théâtre de Saint-Pierre (avant l’éruption de la montagne pelée en 1902 ).Ce salon est aussi ouvert aux encadrants (parents, enseignants, éducateurs), aux jeunes âgés de 16 à 30 ans demandeurs d’emplois ou en formation, mais également aux étudiants(tes) et apprentis(ies) qui s’interrogent sur leur avenir.Pour cette troisième édition, la Collectivité Territoriale de Martinique a prévu comme les années précédentes, des speed-dating, des forums de discussions, ou encore une exposition "Infinités Plurielles" dévoilant des portraits de femmes dont les métiers scientifiques sont habituellement dévolus aux hommes.Plus de 8 000 élèves de 1ère et de terminales de Martinique sont attendus sur les trois journées, un salon qui complète les actions développées dans les lycées, au titre du "Parcours Avenir" (dispositif qui vise à accompagner les lycéens dans le choix de leurs études pour une meilleure orientation professionnelle).