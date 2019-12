Les jeunes sapeurs-pompiers mis à l’honneur à l'occasion de la Sainte Barbe

Ils oeuvrent par tous les temps et à tout moment au service de tous. Les pompiers ont fêté hier (dimanche 8 décembre 2019) la Sainte-Barbe, sainte patronne protectrice des sapeurs-pompiers. Au cours du défilé, les jeunes soldats du feu en formation, ont été mis à l'honneur.

Des renforts bienvenus

De nouveaux galons pour une quinzaine de soldats du feu. • ©Martinique la1ere ...

Du matériel neuf pour les pompiers de Martinique. • ©Martinique la 1ère ...

La cérémonie de la Sainte-Barbe, sainte patronne protectrice des sapeurs-pompiers, s’est déroulée à Fort-de-france, dimanche 8 décembre 2019.Après une messe à la cathédrale, les soldats du feu ont arpenté les rues de Fort-de-France en uniforme, en présence de jeunes sapeurs-pompiers en formation. Ces derniers ont défilé comme leurs aînés en présence des autorités administratives et politique de Martinique.Franck Robine, le préfet, Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, et Patrick Tiburn, colonel hors classe, ont mis en exergue les valeurs de solidarité et de service à autrui qui animent les soldats du feu. Ils oeuvrent par tous les temps et à tout moment au service de tous.Le nombre de professionnels du secours augmentent sur le territoire conformément aux demandes des représentants du personnel du service d'incendie et de secours. Dix neuf professionnels sont recrutés cette année.Les pompiers ont aussi présenté le matériel mis à leur disposition. Une subvention exceptionnelle de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), a permis la commande de 20 nouveaux véhicules légers et de 4 camions.Du matériel d’intervention tout neuf qui va renforcer le dispositif sur tout le territoire.