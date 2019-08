Les jeunes valorisent le patrimoine martiniquais avec leurs téléphones portables

Apprendre aux plus jeunes à exploiter les outils numériques

© Boum Kaliko Initiation de jeunes aux outils numériques avec l'association Boum Kaliko.

Boum Kaliko : initiation numérique

Des stagiaires et leurs assistants ont été mis en situation pratique sur l’îlet Madame au Robert (ce mercredi 21 août 2019) pour tenter de réaliser des vidéos diffusables, à partir d’un téléphone portable.C’est un nouvel objectif que s’est fixée de l’association Boum Kaliko (basée à Fort-de-France), spécialisée dans l’accompagnement des jeunes pour la maîtrise de l’image et la valorisation du patrimoine martiniquais.Boum Kaliko est un concept d’apprentissage et de mise en image à la portée de tous. Depuis 2009, enfants et jeunes adultes d’organismes publics et privés (écoles, associations, comités d’entreprises) découvrent les secrets d’un univers de création et d’exploration numérique.