Jobs dating et ateliers d’insertion à Basse-Gondeau Lamentin en Matinique

Ce mercredi 30 octobre 2019, le centre culturel de Basse-Gondeau au Lamentin, a accueilli plusieurs jeunes, en quête d’informations et d’emplois, une initiative de la MILCEM (Mission Locale du Centre de Martinique). Jobs dating et ateliers étaient au programme de cette matinée dédiée à l’insertion.

Pédro Monnerville & Guy Etienne •

Salle dédiée au "job dating" du challenge emploi de Basse-Gondeau au Lamentin • Com MILCEM ...

Georges-Emmanuelle Lagier, responsable de service à la MILCEM centre

Nadiège Wilfrid, conseillère en image et en communication (invitée de la MILCEM centre)

Une centaine de jeunes ont répondu présents ce mercredi 30 octobre 2019 au centre culturel du quartier Basse-Gondeau au Lamentin, pour un challenge emploi organisé par la MILCEM (la Mission Locale du Centre de la Martinique). L’organisme d’insertion sociale et professionnelle a rassemblé pour l’occasion, plusieurs entreprises autour de Jobs dating, d’ateliers et de rencontres avec les jeunes pour parler emploi, logement ou prise en charge en matière de santé.Ces carrefours d’informations qui se multiplient à l’attention des 16/25 ans en particulier, sont nécessaires d’autant qu’il y a des niches pourvoyeuses d’emplois en Martinique selon Georges-Emmanuelle Lagier de la MILCEM.L’atelier "conseils en image" a particulièrement retenu l’attention des jeunes visiteurs. Comment se présenter face à un employeur, comment "se vendre" autrement dit et faire bonne impression ? C’est toute la question afin d’optimiser ses chances pour la signature d’un contrat en CDD ou en CDI.Nadiège Wilfrid, a livré quelques astuces incontournables.La Mission Locale du Centre de Martinique couvre les 4 villes de la CACEM (Communauté d’Agglomérations du Centre), le Lamentin, Fort-de-France, Saint-Joseph et Schoelcher, soit entre 6000 et 9000 jeunes inscrits en porte feuille.